Трампа обвинили во вмешательстве в выборы одной страны

Кандидат в президенты Гондураса Сальвадор Насралла обвинил американского лидера Дональда Трампа во вмешательстве в выборы и раскритиковал его решение о помиловании экс-президента страны Хуана Орландо Эрнандеса. Об этом пишет Reuters.

По словам Насраллы, неожиданная поддержка Трампом кандидата от консерваторов Насри Асфуры перевернула ход предвыборной гонки.

Кандидат в президенты Гондураса отметил, что вмешательство президента США ослабило его шансы на победу и вытеснило с первого места во время подсчета голосов.

«Я выигрывал с большим отрывом», - подчеркнул Насралла, не согласившись и со словами Трампа, назвавшего его «почти что коммунистом».

Он также раскритиковал помилование Трампом в преддверии выборов бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, который отбывал 45-летний тюремный срок за незаконный оборот наркотиков в Соединенных Штатах.

Выборы президента прошли в Гондурасе 30 ноября. При этом голоса между кандидатами после обработки половины бюллетеней разделились практически поровну, но лидировал Насралла. Однако, согласно последним данным Национального избирательного совета, после обработки 80,26% бюллетеней с результатом 40,05% побеждает кандидат от Национальной партии Насри Асфура Насралла. А Сальвадор Насралла находится на втором месте, за него проголосовали 39,71% избирателей.