Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

США намерены закрыть въезд гражданам более 30 стран

Соединённые Штаты планируют ограничить или полностью запретить въезд гражданам более чем из 30 стран, преимущественно тех, где отсутствует стабильное правительство. Об этом сообщает ТАСС.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм объяснила, что такие меры связаны с невозможностью проверить и идентифицировать лиц из этих государств, что угрожает национальной безопасности.

Эти шаги связаны с недавним инцидентом в Вашингтоне, когда вооружённый мужчина из Афганистана открыл огонь по национальной гвардии США.

Европа считает, что Киев не должен идти на сделку с РФ без гарантий США

Европейские лидеры подчеркнули, что Киев не должен соглашаться на условия России без официальных гарантий безопасности от США. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе телефонного разговора 1 декабря Зеленский получил рекомендации от президента Франции Макрона, канцлера Германии Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен, что Вашингтон должен стать гарантом безопасности Украины.

Они настаивали на необходимости ясных позиций США, чтобы Украина могла принять решение по соглашениям с Россией.

США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

Вооружённые силы США нанесли удар по судну с наркотиками в международных водах Тихого океана, уничтожив его и убив на борту четырёх предполагаемых наркоторрористов. Об этом сообщает ТАСС.

Южное командование ВМС США подтвердило, что судно шло по известному маршруту контрабанды в восточной части Тихого океана и перевозило наркотики.

Американские военно-морские силы продолжают активные операции в регионе, в том числе в Карибском море, с целью борьбы с наркокартелями и увеличения давления на их инфраструктуру.

Марочко: ВСУ активизировали попытки наступлений в районе Красного Лимана

Украинское командование активизировало наступательные действия в районе Красного Лимана, несмотря на использование недостаточно подготовленных мобилизованных солдат в первых рядах. Об этом сообщает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что за последнюю неделю наблюдается увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов и дроновых атак, а также рост контратак для восстановления утраченных позиций.

По его словам, стратегия украинских войск включает использование плохо подготовленных мобилизованных в передовом эшелоне и бойцов националистических формирований, таких как подразделение "Азов".

Каллас хочет быстрее дистанцироваться от коррупционного скандала в ЕС

Глава европейской дипломатии Кая Каллас пытается быстро отвлечься от скандала, связанного с коррупционными обвинениями в отношении бывших высокопоставленных сотрудников ЕС, сообщает ТАСС.

В своем письме она назвала эти обвинения "глубоко шокирующими", отметив, что происшествие связано с прошлыми мандатами и не должно затрагивать работу Европейской внешнеполитической службы.

В ходе расследования были проведены обыски и задержания, в том числе в Брюсселе и Брюгге, где задержанных позже отпустили, официально предъявив им обвинения в мошенничестве и коррупции. Некоторые сотрудники восприняли заявление Каллас как попытку дистанцироваться от масштабного коррупционного скандала, который активно обсуждается в европейских СМИ.