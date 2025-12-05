Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что мир на Украине будет устойчивым только при условии полного суверенитета и территориальной целостности республики. Ее слова приводит Укринформ.

«Мир держится только тогда, когда он справедливый и долговременный. И, конечно, когда гарантирован суверенитет и полная территориальная целостность Украины, ее способность к самообороне, а также все возможности для восстановления разрушенных городов и сел и перспективы для людей на Украине на мирную жизнь и жизнь в благополучии», — сказала Майнль-Райзингер.

По ее словам, Европа не хочет жить в мире, где действует только «право сильнейшего». В связи с этим Австрия выступает только за «силу права».

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина рискует потерять свою государственность из-за отказа идти на компромиссы по мирному урегулированию конфликта с Россией.

Он призвал договариваться сейчас, «иначе дальше будет хуже». В то же время парламентарий напомнил, что попытки «уговорить» Киев не приносят результата. В связи с этим вопрос будет решаться «другим способом», который «менее удобен для всех сторон».