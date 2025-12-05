Ушедший из жизни Кэри-Хироюки Тагава имел российское гражданство

Актёр Кэри-Хироюки Тагава, который накануне ушёл из жизни, имел российское гражданство и в 2015 году принял православие. По данным Shot, осенью 2015 года актёр подал прошение о получении паспорта.

© Super.ru

Его крестил митрополит Волоколамский Иларион — актёр получил имя Пантелеимон. Несмотря на гражданство, постоянным местом его проживания оставались Гавайи.

О смерти актёра стало известно сегодня. Тагава скончался в четверг в Санта-Барбаре от осложнений после инсульта. Ему было 75 лет.

Он родился в Токио в семье актрисы и военнослужащего. Детские годы провёл недалеко от Лос-Анджелеса, после чего поступил в Университет Южной Калифорнии, где начал путь к своей актёрской карьере. Участвовал во множестве известных кино- и телепроектов, среди которых «Планета обезьян», «Перл-Харбор», «Мемуары гейши» и «Снег падает на кедры».