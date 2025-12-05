В ходе конфликта на Украине Североатлантический альянс и Европейский союз (ЕС) чрезвычайно одичали, напрямую связав свое существование с существованием «украинского проекта», в результате чего всем им грозит распад. Такое мнение Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Правда в том, что Украина как государство распадается. Это не секрет. (...) Но провал Украины и украинского проекта и опосредованная война против России ведут к распаду НАТО, а вместе с НАТО и Европейского союза», — заявил он.

По словам Макгрегора, «люди в НАТО маргинализировали себя до такой степени», что все их попытки что-либо сделать не имеют значения. «НАТО — это блеф. Пустой блеф», — высказался эксперт.

При этом, как утверждает бывший советник Пентагона, никто в здравом уме ни в Британии, ни во Франции, ни в ФРГ не захочет «присоединиться к тонущему кораблю "Украина"» и вступить в боевые действия против России.

Ранее полковник турецких военно-воздушных сил в отставке Ихсан Сефа заявил, что НАТО исчерпала себя, а возможный выход Турции из Североатлантического альянса предопределит его распад.