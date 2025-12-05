Европейские лидеры посоветовали Зеленскому не соглашаться на уступки РФ

Европейские лидеры посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому не принимать условия России без гарантий безопасности от США. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что соответствующая рекомендация прозвучала во время телефонного разговора Зеленского с главами европейских стран. Они настаивали, что Вашингтон должен взять на себя главенствующую роль в гарантиях безопасности для Украины в любой мирной сделке.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский в ходе совместного телефонного разговора отвергли ключевые пункты мирного плана США по Украине. По данным Bloomberg, они договорились о том, что украинская армия «должна оставаться способной защищать свой суверенитет, а нынешняя линия фронта должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров».