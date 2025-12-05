Вице-президент США Вэнс выразил надежду на скорые хорошие новости по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ближайшие недели могут появиться хорошие новости касательно урегулирования конфликта на Украине. Он отметил значительный прогресс в этом направлении.

«Я действительно считаю, что мы добились большого прогресса, но пока еще не достигли финишной черты. Надежда есть, и, надеюсь, в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости на этом фронте», — цитирует политика NBC News.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Москва высказала Вашингтону замечания по документам урегулирования.

Также он назвал состоявшиеся переговоры Путина с представителями США очень содержательными.

Кроме того, Ушаков сообщал, что Москва получила ещё четыре документа по урегулированию на Украине. По словам чиновника, Россия и США договорились не раскрывать суть состоявшихся переговоров.