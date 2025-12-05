Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

Бельгийские парламентарии встретили овацией речь премьера Барта Де Вевера, в которой он еще раз подтвердил свой отказ передать замороженные активы России под контроль Еврокомиссии (ЕК). Политик отметил, что от Брюсселя не стоит требовать невозможного, сообщает телеканал VRT.

© Lenta.ru

По его словам, бельгийцы «являются лояльными европейцами и полностью готовы поддерживать Украину». Он заявил, что не действует в интересах России и сделает все, чтобы не допустить разблокировки активов и их возвращения Москве.

Де Вевер отметил, что для утверждения плана ЕК все страны Европейского союза (ЕС) должны дать юридические гарантии для того, чтобы в полной мере разделить финансовые риски, которые может понести Бельгия. В своей речи премьер призвал к экспроприации российских активов на тех же условиях, что и в Брюсселе.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что всерьез относится к опасениям Бельгии Де Вевера, которые касаются замороженных российских активов. Он сообщил, что ему пришлось отменить свою грядущую поездку в Норвегию, поскольку намерен в ближайшее время обсудить коллегами возможность голосования по активам.