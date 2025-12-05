Варшава продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией на 90 дней

Польша приняла решение продлить действие буферной зоны на границе с Белоруссией на три месяца, до 5 марта. Сообщение об этом было опубликовано на сайте правительства республики.

© Газета.Ru

"Решением министра внутренних дел и администрации временный запрет на пребывание в буферной зоне на польско-белорусской границе продлен еще на 90 дней", - отмечается в документе.

Как отмечает польское МВД, временный запрет на пребывание в так называемой буферной зоне позволил властям республики эффективно бороться с нелегальной миграцией. "В результате этого надежность границы возросла до 98%", - говорится в сообщении. Как отмечается, запрет на нахождение в области приграничной зоны Польши, прилегающей к государственной границе с Белоруссией, вступил в силу 13 июня 2024 года и продлевается каждые 90 дней.

До этого власти Польши призвали европейские авиакомпании избегать полетов над Белоруссией. Иностранным авиаперевозчикам, прибывающим в Европейский союз, рекомендуется избегать воздушную зону, находящуюся под диспетчерским управлением Минска, заявили в варшавской авиадиспетчерской службе.