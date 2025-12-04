Зеленский заявил о продолжении переговоров с командой Трампа

Киевская делегация сегодня встретится в США с представителями главы Белого дома. По словам украинского лидера, главная задача — выяснить, что прозвучало на встрече Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве.

«Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что прозвучало на переговорах в России, какие ещё поводы нашёл Путин, чтобы затянуть войну и давить на Украину, на нас, на нашу независимость», — заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина готова к любым вариантам развития событий.

Встреча Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, как сообщалось ранее, пройдёт в Майами.