Зеленский анонсировал скорое назначение замены Ермака

В скором времени ожидается объявление о новом руководителе украинского президентского офиса. По словам Владимира Зеленского, сегодня прошли очередные обсуждения по данному вопросу.

Этому предшествовала отставка Ермака с поста главы ОП.

Как сообщил советник президента по связям с общественностью, Дмитрий Литвин, Зеленский еще не пришел к финальному решению касательно кандидатуры нового главы Администрации президента.

Песков высказался о последствиях увольнения Ермака

В свою очередь, официальный представитель российского МИДа, Мария Захарова, высказала мнение, что увольнение Андрея Ермака предоставляет возможность супруге Зеленского вновь завоевать внимание своего мужа.