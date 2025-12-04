Минск призвал превратить ОБСЕ в поле взаимодействия дипломатов

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета призвал превратить площадку ОБСЕ из "ярмарки тщеславия" в поле уважительного сотрудничества дипломатов.

"Мы призываем государства-участники вернуться к дипломатии как к главному инструменту решения международных проблем. Загрузите, наконец, дипломатов работой, которой они научены заниматься! Пора превратить нашу площадку ОБСЕ из "ярмарки тщеславия" в поле уважительного взаимодействия дипломатов", - сказал он на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Вене.

По словам дипломата, необходимо восстанавливать механизмы предотвращения инцидентов на границе, каналы оперативного взаимодействия, обсуждение мер прозрачности. Он отметил, что Белоруссии это нужно не меньше, чем другим.

"Наше геополитическое положение в центре Европы - не абстрактная категория, а повседневная реальность, требующая практического сотрудничества", - подчеркнул Секрета.

"Если мы хотим, чтобы в год 50-летия Хельсинского заключительного акта наш континент отправил миру не сигнал обреченности, а сигнал надежды, нужно уже сейчас договориться о запуске широкого диалога о будущем безопасности в Евразии. Не против кого-то, а ради того, чтобы избежать новой большой войны", - призвал замглавы МИД. Белоруссия готова участвовать в этой работе и вести разговор честно, взаимоуважительно и профессионально, заверил он.

"И мы предлагаем коллегам - и тем, кто с нами согласен, и тем, кто с нами спорит, - воспользоваться этим предложением", - обратился он.

По мнению замминистра, сегодня европейская безопасность переживает, возможно, самый глубокий кризис за 50 лет: за последние годы регион превратился из пространства диалога в пространство страхов, барьеров и взаимных обвинений. Как отметил Секрета, сегодня важно уйти от заезженных пропагандистских мантр и назвать вещи своими именами.

Архитектура безопасности, которая методом проб и ошибок выстраивалась десятилетиями, фактически разрушена, обратил внимание он. Прекратили свое действие механизмы контроля над вооружениями, прежние форматы переговоров заморожены, доверие сведено к нулю.

"Важно понимать: это произошло не внезапно и отнюдь не в 2022 году. Разрушение шло по нарастающей почти три десятилетия. Оно происходило через игнорирование принципа неделимости безопасности, через попытки строить безопасность "для себя и за счет других", через уверенность в том, что сила и давление - единственные средства достижения политических целей", - пояснил дипломат.

Политическое шоу

Как заявил замглавы МИД, кризис международной системы безопасности не может не сказываться на состоянии ОБСЕ, организация перестала быть форумом для общения тех, кто не согласен друг с другом.

"Вместо диалога мы получили политическое шоу, где страны делятся на "правильные" и "неправильные", - констатировал он.

Но ОБСЕ изначально создавалась не как клуб единомышленников, а как механизм взаимодействия оппонентов, напомнил Секрета. Он выразил уверенность, что без возвращения к этой исходной логике будущего у ОБСЕ нет.

"Консенсус - это не техническая процедура, а единственный способ удержать нас всех за одним столом. Попытки его размыть - это прямой путь к исчезновению нашей организации", - предупредил замминистра.

"Сегодня важно признать очевидное: для прекращения конфликтов и новой разрядки нужно сначала восстановить полноценное международное общение, а не наоборот. Если наши правительства пока временно не готовы к прямому разговору, мы предлагаем подключить к запуску диалога аналитиков, академическое сообщество, экспертные структуры", - обратился он.

По словам дипломата, Белоруссия готова принимать такие обсуждения у себя без предварительных условий. Минская международная конференция по евразийской безопасности за три года уже доказала, что может служить нейтральной площадкой, где звучат разные, в том числе неудобные, точки зрения, не подменяя собой международные организации, в том числе ОБСЕ, сказал Секрета.

"Что же можно сделать уже сейчас? Прежде всего, отказаться от практики изоляции, навешивания ярлыков и введения незаконных санкций. Нужно честно оценить, как мы оказались в нынешнем состоянии, нужно беспристрастно проследить генезис трансформации Европы из пространства сотрудничества в пространство недоверия и вражды. Нужно ответственно признать: ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности, если безопасность другого государства объявлена второстепенной или незначимой", - отметил замглавы МИД.

Кризис на границе

Сегодня государства все чаще говорят языком ультиматумов, а не компромиссов, и Европа фактически движется по "самоисполняющемуся пророчеству эскалации напряженности", считает замминистра.

"Если мы не изменим эту логику, то глобальная война из категории риска перейдет в категорию реальности", - предупредил он.

Как подчеркнул Секрета, Белоруссия ощущает этот кризис не теоретически, а физически - на своих границах, где создаются новые заградительные сооружения, закрываются переходы, искусственно выстраиваются новые линии раздела.

"Огромные средства тратятся на милитаризацию. Одновременно Беларусь обвиняется в агрессивных намерениях, которых у нас никогда не было и нет", - заметил дипломат.

Замглавы МИД обратил внимание, что политизация тем нелегальной миграции и трансграничной контрабанды используется для нагнетания страха. При этом напрочь игнорируется, что эти проблемы - прямое следствие кризисов, разрушенных государств и ошибочных внешнеполитических решений. "Беларусь не обязана и не будет компенсировать последствия чужих ошибок. Но при этом мы всегда остаемся открытыми к контактам на должном уровне для совместного поиска решения имеющихся проблем", - добавил он.