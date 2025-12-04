Трамп встретился с автором антироссийского санкционного законопроекта

Президент США Дональд Трамп провел встречу с автором законопроекта о новых санкциях против России сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Встреча прошла в Овальном кабинете в присутствии государственного секретаря Марко Рубио. Грэм известен своей жесткой антироссийской позицией и ранее внес законопроект о введении 500% пошлин на товары стран, закупающих российские энергоносители.

«Президент покинул Овальный офис в сопровождении госсекретаря Марко Рубио, сенатора Линдси Грэма», — сказано в сообщении.

В ноябре Трамп подтвердил готовность поддержать законопроект американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, предусматривающий введение «очень жестких» мер в отношении государств, продолжающих вести бизнес с Россией. Документ включает пошлины до 500% и может быть расширен за счет включения Ирана. Президент США считает, что санкционный пакет должен стать инструментом давления на Москву и ее внешнеторговых партнеров.