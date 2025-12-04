Президент Франции Эммануэль Макрон призвал установить мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины на предстоящий зимний период, чтобы помочь Киеву пройти отопительный сезон для продолжения конфликта. Такое объяснение Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT.

По его словам, предложение французского лидера не является попыткой установить мир и договориться в долгосрочной перспективе. Собеседник телеканала подчеркнул, что в действительности все наоборот.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что предложение Макрона о моратории на удары по энергетической инфраструктуре бессмысленно для России.

«Это улучшит обороноспособность Украины, а российским военным это совершенно ни к чему», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что Украина потеряла около 80 процентов мощностей энергосистемы. Оставшихся мощностей может не хватить на зиму.