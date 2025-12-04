Моди подарил Путину книгу "Бхагавадгита" на русском языке

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту РФ Владимиру Путину одну из частей древнего индийского эпоса "Бхагавадгита" на русском языке. Об этом глава индийского правительства сообщил в Х.

"Подарил президенту Путину книгу Гиты на русском языке. Учение Гиты вдохновляет миллионы людей по всему миру", - написал он.

Учение Гиты, изложенное в "Бхагавадгите", которую часто называют "Гита-упанишада" или "Йога-упанишада", - это "песнь" из индуистского эпоса "Махабхарата", которая представляет собой беседу между богом Кришной и воином Арджуной перед битвой.