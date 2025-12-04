Появились новые подробности о последних месяцах жизни принцессы Дианы

Новые подробности о последних годах жизни принцессы Дианы показывают, как манипуляции журналиста Мартина Башира перед его скандальным интервью для BBC Panorama в 1995 году повлияли на психоэмоциональное состояние принцессы. Источники утверждают, что это стало причиной паранойи, недоверия к близким и необычного поведения.

По словам бывшего личного секретаря Дианы Патрика Джефсона, после интервью, которое посмотрели миллионы зрителей, принцесса была в состоянии «обоснованной тревоги». Башир убедил Диану, что её помощники, включая Джефсона, следят за ней, что превратило доверенных людей в мнимых врагов.

«Это было ужасно, жутко и бесчеловечно», — цитирует Джефсона Radar Online.

Друзья Дианы отмечают, что её уязвимость делала её лёгкой целью для манипуляций. Роза Монктон добавила, что методы, которыми Башир добился интервью, объясняют «многое странного в её поведении».

Джефсон также подчеркнул, что к середине 1997 года принцесса полагалась на людей, которые не могли обеспечить её безопасность.

«Если бы я продолжал управлять её программой, визит в Париж был бы под надлежащим контролем», — отметил он.

Близкие Дианы говорят, что в последние месяцы жизни её поведение стало «кошмарно странным, фрагментированным и непредсказуемым», что, по мнению инсайдеров, привело к её сближению с Доди Файедом и, в конечном итоге, к трагической гибели.