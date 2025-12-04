Премьер европейской страны сделал резкое заявление по поводу Украины

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в резком тоне высказался против конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. В интервью изданию La Libre он назвал подобные планы опасной иллюзией.

По его мнению, история, где российские деньги "отдают хорошему парню, Украине», не имеет прецедентов в международном праве — даже нацистская Германия во время Второй мировой войны не лишалась суверенных активов, они лишь замораживались.

Ключевой аргумент де Вевера — неверие в победу Украины.

«Кто действительно верит, что Россия проиграет? Это сказка», — заявил он.

Премьер опасается ответных мер Москвы, включая конфискацию бельгийских активов в России, оцениваемых в миллиарды евро, а также цепной реакции со стороны других стран, таких как Беларусь и Китай. Он подчеркнул, что Бельгия, где через депозитарий Euroclear заморожена значительная часть российских средств, несёт непропорционально высокие риски.

Де Вевер призвал европейских партнёров разделить эти риски, однако, по его словам, только Германия выразила на это готовность. Премьер поставил жёсткий ультиматум: без солидарной гарантии он заблокирует проект конфискации «всеми средствами», даже ценой своей будущей политической карьеры. Его заявление обнажило серьёзные разногласия в ЕС по вопросу о дальнейшей экономической войне с Россией.