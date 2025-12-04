Дроны не смогли сбить Зеленского

Неизвестным дронам не удалось сбить самолет президента Украины Владимира Зеленского, пролетавший в небе над Ирландией, где у него был официальный визит. Об этом со ссылкой на местные высокопоставленные источники пишет ирландское издание The Journal.

© Lenta.ru

Четыре неопознанных летательных аппарата долго преследовали воздушное судно украинского лидера при подлете к ирландской столице, рассказали в полиции Дублина.

После преследования беспилотники облетели ирландское военное судно, тайно развернутое в акватории Ирландского моря перед прилетом Зеленского.

На Западе сделали прогноз о судьбе Зеленского

Местные источники также поделились, что правоохранители уже начали официальное расследование инцидента, чтобы «установить, взлетели ли беспилотники с суши или с незамеченного судна».

Ранее в Минобороны Соединенного Королевства рассказали, что британским военнослужащим будет велено сбивать любые беспилотники, угрожающие безопасности военных баз Великобритании.