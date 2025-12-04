Владимира Зеленского тайно предупредили о возможном предательстве. Об этом сообщает Spiegel.

Согласно информации издания, лидеры стран-членов Евросоюза провели тайный телефонный разговор с Зеленским, во время которого президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что власти США могут предать Украину. В этих переговорах также участвовал канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стубб.

«Существует вероятность того, что США предадут Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности», — передает издание слова Макрона.

Согласно стенограмме разговора, французский президент также заявил, что Украину ждет «большая опасность». К этому присоединился Мерц — он добавил, что Зеленскому следует быть «крайне осторожным в ближайшие дни». При этом, Париж официально опроверг информацию о том, что Макрон «употреблял такие слова».