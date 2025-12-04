Премьер Польши представит сейму срочную информацию о безопасности

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на своей странице в соцсети X, что планирует 5 декабря представить сейму срочную секретную информацию о безопасности.

«Я обратился к спикеру Влодимежу Чажастому с просьбой о засекречивании первого пункта повестки дня пятничного заседания сейма, на котором я представлю срочную информацию, которая касается безопасности государства», — написал политик.

29 ноября Туск напомнил о цели создания НАТО. Он заявил, что Организация Североатлантического договора появилась для защиты Запада от «советской агрессии, то есть от России».

Польский премьер подчеркнул: в основе возникновения НАТО «лежала солидарность, а не эгоистические интересы». Политик выразил надежду, что с тех пор «ничего не изменилось».

10 ноября Туск заявил, что НАТО переживает период нестабильности из-за непредсказуемости президента США Дональда Трампа.