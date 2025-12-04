Единственное «оружие», которое польское руководство может подарить киевскому режиму, — это молодые граждане Украины.

Об этом сказал экс-премьер Польши Лешек Миллер в эфире Superexpress.

«У нас есть одно оружие, которое мы можем подарить Украине, — молодых украинцев призывного возраста», — считает политик.

Украина стоит на пороге масштабного демографического кризиса, пишет Reuters. По данным Института демографии Национальной академии наук Украины, до начала конфликта население страны составляло 42 млн человек. Сейчас это число сократилось до менее чем 36 млн.