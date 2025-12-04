В США сделали заявление после встречи Путина и Уиткоффа

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом была призвана донести до американского лидер не подлежащие обсуждению пункты мирного плана по Украине. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он отметил, что в Белом доме соглашения рассматривают как гибкие. По словам Джонсона, Россия добьется «своих целей дипломатическим или военным путем».

Путин пошутил о встрече с Уиткоффом и Кушнером

«Ни Украина, ни Запад не смогут ничего сделать, чтобы заставить Россию согласиться на предпочтения Киева», — заявил экс-аналитик ЦРУ.

Вечером 2 декабря в Кремле состоялась встреча Путина, Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Переговоры продолжались почти пять часов. В Белом доме переговоры назвали продуктивными.