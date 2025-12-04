Особняк американского актера и режиссера Билла Косби, которого обвиняли в сексуальном насилии, купил Владимир Зеленский в Нью-Йорке. Об этом пишет издание Page Six.

Первоначальная стоимость дома, заявленная при продаже — $29 млн (2 млрд рублей).

Однако сумма сделки, заключенной через офшорный холдинг Film Heritage Inc, остается неизвестной.

Ранее депутат Госдумы Юрий Синельщиков предположил, что Владимир Зеленский имеет право подписывать мирный договор с Россией, исходя из его фактического статуса. Парламентарий оценил необходимость отставки украинского политика для заключения перемирия.