Представитель Мерца прокомментировал предупреждение Зеленскому о предательстве США

Представитель канцлера ФРГ Фридриха Мерца Штефан Корнелиус отказался комментировать стенограмму телефонного разговора европейских лидеров, в котором они предупредили президента Украины Владимира Зеленского и допустили предательство со стороны США.

Об этом сообщает Politico.

«В принципе я не подтверждаю и не комментирую фрагменты разговоров», — заявил он.

Стубб и Рютте испугались за Зеленского

Ранее издание Der Spiegel опубликовало расшифровку беседы Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которой они выразили глубокое недоверие к США и предупредили Зеленского о возможном «предательстве» со стороны Вашингтона.

Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте выразили обеспокоенность касательно возможных переговоров украинского лидера с представителями США об урегулировании конфликта.