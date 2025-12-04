Французский политик Николя Дюпон-Эньян на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) подверг критике планы Европы полностью отказаться от российского газа.

«Глупость в чистом виде», - поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению Дюпон-Эньяна, по французам нанесен сильный удар, в то время как Российская Федерация продолжает беспечно продавать свой газ другим государствам.

На этой неделе сообщалось, что страны Европейского союза достигли предварительного соглашения об отказе от импорта российского газа. Предполагается, что полный запрет на закупки сжиженного природного газа (СПГ) вступит в силу с конца следующего года, трубопроводного газа — с осени 2027 года.