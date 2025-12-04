МИД Великобритании вызвал посла России

МИД Великобритании вызвал российского посла Андрея Келина в свете публикации итогов расследования обстоятельств смерти британки Дон Стерджес, умершей в июле 2018 года после контакта с отравляющим веществом.

Как заявили в Форин оффисе, основная цель вызова дипломата - дать ответы по поводу "враждебной деятельности в отношении Великобритании", которую якобы ведет РФ. Оперативным комментарием посольства России ТАСС не располагает.

В распространенном ранее докладе по итогам публичного расследования указано, что Стерджес, умершая после контакта с отравляющим веществом, стала случайной жертвой инцидента в Солсбери, где, как считают британские власти, было совершено покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В Лондоне утверждают, что речь идет об отравляющем веществе "Новичок" российского происхождения. "Моральная ответственность" за отравление Стерджес, произошедшее в городе Эймсбери, возложена в докладе на руководство России. При этом в случае с отравлением Скрипаля Москва обвиняется напрямую.

Россия всегда решительно отвергала такие обвинения. В посольстве РФ еще ранее заявляли, что итоги расследования не будут пользоваться доверием ввиду его политизации.

МВД Великобритании в ноябре 2021 года переквалифицировало расследование по делу Стерджес из коронерского в публичное, чтобы судья мог ознакомиться с целым рядом секретных документов и ответить на дополнительные вопросы об обстоятельствах ее смерти, в том числе о приписываемой РФ причастности к происшествию. Российские дипломаты подчеркивали, что коронерский процесс оказался "заменен еще более размытым форматом", позволяющим засекречивать доказательства следствия, и назвали решение МВД очередным шагом "в направлении квазисудебного "подтверждения" политической версии произошедшего".