Киевская старица Алипия, почитаемая как пророчица, оставила после себя слова, которые многие верующие считают не только предостережением, но и духовным завещанием.

© Andreas Stroh/ZUMA/TACC

Обладая даром прозорливости, она задолго до трагедии предсказала катастрофу на Чернобыльской АЭС, взывая к Богу о пощаде для народа и описывая страшные подробности. Ее молитвенные слова о том, что «под землей горит», стали для многих поздним осмыслением масштабов той беды.

Однако ее взгляд был обращен не только в прошлое. С тревогой старица говорила о будущем Киева и всего мира, предупреждая о грядущих испытаниях и духовной расплате за отступление от заповедей. Ее образные и суровые предсказания о «туче с Запада» и пустеющих домах заставляли задуматься о хрупкости привычного уклада.

Но центральным в ее послании был не страх, а призыв к глубокой и искренней вере. В ответ на любые грядущие потрясения она советовала одно: укрепляться духом, держаться Христа и посещать храм, пока есть возможность. Ее фигура остается символом стойкой веры и напоминанием о том, что духовная подготовка — единственная надежная опора в любые времена.