Премьер Индии захотел пойти на «редкий дипломатический жест» с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди захотел лично встретить Путина во время его официального визита в страну. Об этом со сылкой на высокопоставленный индийский источник сообщает ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что глава индийского правительства пошел на «редкий дипломатический жест».

«Премьер-министр лично встретит президента России Владимира Путина на авиабазе Палам», — уточнил он.

Раскрыты подробности о месте проживания Путина в Индии

Ранее стало известно, что Путин может остановиться в пятизвездочном отеле ITC Maurya в дипломатическом районе Нью-Дели.

В 2022 году Моди отказался от встречи с Путиным. Источники агентства Bloomberg рассказали, что глава индийского правительства отказался проводить ежегодную встречу с российским лидером из-за событий на Украине.