Британский политолог Ричард Уэйн призвал европейских лидеров «объявить бойкот» президенту США Дональду Трампу. Комментарий Уэйна опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По мнению Уэйна, наступил тот момент, когда можно сказать, что Трамп - «крайне ненадежный союзник» для Европы. Эксперт призвал европейских лидеров «принять на себя неизбежный удар» в области дипломатии и экономики и сказать, что на Трампа больше нельзя полагаться.

«Европа должна прекратить играть в эту игру», - подчеркнул Уэйн.

В ноябре стало известно о новом мирном плане, который США передали украинским властям. План требовал от Украины значительных уступок, включая ограничение численности ВСУ и отказ от территориальных претензий. Также план предполагал постепенную отмену санкций против России.

Politico писало, что предложение США вызвало тревогу в европейских столицах, так как Европа была полностью отстранена от разработки плана. Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что американский план по Украине потерпит неудачу без поддержки как со стороны Киева, так и европейских правительств - крупнейших доноров Украины.