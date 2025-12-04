Пока вы не уснули: заявление Си Цзиньпина о СВО и Путин о неверном шаге по переговорам

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Си Цзиньпин выступил с заявлением по Украине

© Zuma/TACC

Китай выступает против попыток очернить Пекин в контексте конфликта на Украине и продолжит вносить конструктивный вклад в его урегулирование.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которую транслировало агентство Associated Press.

Захарова назвала чудовищными заявления Каллас об Украине

© OLIVIER MATTHYS/EPA/TACC

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищными и логически ущербными заявления главы европейской дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что Европа сделала Украину сильнее.

Дипломат обратила внимание на заявления Каллас о том, что у России якобы отсутствует стремление к миру, а "Европа сделала Украину максимально сильной".

Путин назвал один неверный шаг в переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что считает неправильным давать публичные комментарии о пунктах мирного плана США по Украине в то время, когда необходимо включаться в работу по урегулированию конфликта, а не мешать ей.

«Сказать сейчас, что конкретно не подходит, а с чем мы могли бы согласиться, — мне кажется, это преждевременно. Потому что это может просто нарушить тот режим работы, (который выстроил Вашингтон — прим. «Ленты.ру»). (...) Я думаю, что надо включаться в эту работу, а не мешать», — подчеркнул Путин.

В России начались продажи роскошного минивэна JAC

© Пресс-служба JAC

Компания JAC официально объявила о начале продаж в России нового минивэна RF8. Машина доступна в единственной топовой комплектации Flagship.

Под капотом RF8 установлен 2-литровый турбомотор мощностью 236 лошадиных сил, работающий в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Габариты машины составляют 5215 х 1895 х 1830 мм, а колесная база - 3100 мм.

Мерц сделал неожиданное решение по поводу замороженных российских активов

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к справедливому распределению рисков, связанных с использованием замороженных российских активов для помощи Украине, среди всех стран Евросоюза.

В своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung он подчеркнул, что финансовые риски должны делиться пропорционально экономическим возможностям каждой страны-члена.

Ученые получили новые шокирующие данные о комете-НЛО 3I/ATLAS

Недавно ученые обнародовали новые сведения о межзвездном объекте 3I/ATLAS, который движется с невероятной скоростью в сторону Земли. Эти данные были опубликованы в канале социальной сети X, который ведет астрофизик Ави Леб, передает aif.ru.

Исследователи зафиксировали, что «комета-НЛО» постепенно отслаивается слоями, как луковица, и все слои имеют одинаковый диаметр — около 5 угловых минут. Рентгеновское гало и голубая оболочка, которая отслаивается, также имеют идентичные размеры и форму.

Италия изменила свою стратегию по Украине

© CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /

Итальянские власти после колебаний решили пересмотреть свою политику оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По мнению агентства, об этом свидетельствует заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о прекращении участия страны в программе поставок вооружения Киеву.

Турция продлила контракты с «Газпромом»

Истекающие в 2025 году контракты на поставки российского газа в объеме 22 миллиарда кубометров в Турцию продлены, но только на один год.

О достигнутом государственной компанией Botas соглашении с российским «Газпромом» рассказал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, сообщает Reuters.

Захарова пообещала Европе сюрприз

То, как Россия ответит на возможное изъятие замороженных активов страны для предоставления так называемого репарационного кредита Украине, станет сюрпризом для Европейской комиссии (ЕК).

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Сырский прокомментировал сообщения о потере Красноармейска

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что Красноармейск (украинское название Покровск — прим. ред.) не потерян, а удержание города и соседнего Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике сдерживает дальнейшее продвижение России.

«Бой продолжается. Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. В районе Покровска и Мирнограда активными действиями блокируем попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов», — заявил он.

