«Трамп в лагере Путина»: как европейцы обманывают сами себя

Британский политик, бывший госминистр судов и юстиции Великобритании Рори Стюарт заявил, что европейцы продолжают обманывать себя, думая, что США на их стороне. Об этом он заявил в выпуске своей передачи на канале The Rest Is Politics на YouTube.

По словам Стюарта, ЕС считает, что американский мирный план по Украине — «маленькое недоразумение». В Брюсселе и европейских столицах уверены, что если они «просто сядут в самолет или перепишут мирный план», то президент США Дональд Трамп «внезапно проснется».

«Он внезапно осознает, что на самом деле Россия представляет угрозу для Европы, что Россия вторглась на Украину, что Украина должна защищать себя. Трамп в значительной степени находится в лагере Путина», — заключил политик.

Напомним, что вечером 2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя американского президента Дональда Трампа. Посланники США представили Путину мирный план, обновленный после переговоров с Украиной.

В Кремле сообщили, что компромиссы пока не найдены. Российский лидер позднее заявлял, что план Трампа американцы разделили на четыре пакета, предложив обсуждать его в таком формате.