Что происходит в мире сегодня: Италия против Украины и землетрясение в КНР

В четверг, 4 декабря, в Италии выступили против предоставления Украине кредита за счет замороженных российских активов, на северо-западе Китая произошло землетрясение, а Литва решила задействовать военных в борьбе с воздушными шарами.

Италия выступила против Украины

Входящая в правящую коалицию в Италии партия «Лига» выступила против идеи использовать замороженные российские активы для предоставления кредитов Украине. Указание об этом секретарь партии и вице-премьер Маттео Сальвини дал сенатору Клаудио Борги, пишет РИА Новости.

По словам Борги, использование российских активов показало бы инвесторам, что их деньги в Европе находятся в опасности.

«Если активы России конфисковываются из-за конфликта на Украине, то завтра то же самое может произойти с активами какой-нибудь арабской страны, потому что она нарушает права человека, и так далее», — пояснил он газете Stampa.

В Китае произошло землетрясение

Сегодня в 15:44 по пекинскому времени (10.44 мск) в уезде Акчи в Кызылсу-Киргизском автономном округе в Китае произошло землетрясение магнитудой 6.0. Об этом со ссылкой на центр сейсмологических сетей сообщило Центральное телевидение Китая.

По информации издания, землетрясение было в горной и малонаселенной местности.

«О пострадавших не сообщается. Транспорт, электроснабжение и связь в уезде Акчи и прилегающих районах работают в штатном режиме. (…) Из-за землетрясения были задержаны некоторые пассажирские поезда», — отмечается в статье.

Пекин потребовал от США отказаться от контактов с Тайванем

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь призвал США отказаться от любых форм официального взаимодействия с Тайванем и соблюдать принцип одного Китая, который «представляет собой политическую основу китайско-американских отношений». Его слова приводит издание «Синьхуа».

«Тайваньский вопрос лежит в основе ключевых интересов Китая и является первой красной чертой, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях», — подчеркнул он, потребовав «воздержаться от любых ошибочных сигналов сепаратистским силам, стремящимся к «независимости Тайваня»».

Польшу пригласили на саммит G20 вместо ЮАР

США пригласили Польшу на следующий саммит «Большой двадцатки» в Майами вместо Южно-Африканской Республики, которую неоднократно критиковал американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет сегодня Bloomberg.

Госсекретарь Марко Рубио высоко оценил партнерство Польши и США. При этом «высокопоставленный американский дипломат раскритиковал саммит G-20, прошедший в этом году в Южной Африке». Президент США Дональд Трамп бойкотировал эту международную встречу в Йоханнесбурге, а высокопоставленные американские чиновники пропустили несколько встреч на уровне министров, организованных ЮАР в преддверии саммита, отмечает издание.

Литва привлечет военных для борьбы с контрабандой

Минобороны Литвы заявило о направлении подразделений вооруженных сил на границу с Белоруссией для усиления ее охраны и борьбы с контрабандой, осуществляемой с помощью воздушных шаров. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет «Интерфакс».

По данным министерства, подразделения будут сформированы из представителей сухопутных войск, военной полиции, военно-воздушных сил и сил материально-технического обеспечения.