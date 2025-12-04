«Торговля детьми - норма для Киева»: эксперт о скандале вокруг Елены Зеленской

Политолог Александр Дудчак прокомментировал скандал вокруг проекта первой леди Украины Елены Зеленской по вывозу украинских детей-сирот в Турцию. Дудчак заявил порталу Life, что торговля людьми - «норма» для украинских властей.

Ранее СМИ рассказали, что эвакуированные в Турцию украинские сироты подвергались жестокому обращению и эксплуатации. Зеленская договорилась с женой президента Турции Эмине Эрдоган о размещении детей, а вывозить сирот взялся частный фонд украинского миллионера.

На размещение воспитанников интернатов пожертвовали деньги международные доноры из числа крупных компаний. Дети рассказывали, что в какой-то момент средств стало не хватать, их начали заставлять выступать перед взрослыми - «петь песни, танцевать», а за отказ забирали гаджеты и ограничивали в еде.

Детей также заставляли участвовать в кампаниях по сбору средств и снимать видео для этих кампаний. Дети жаловались на избиения из стороны воспитателей, а 15-летняя и 17-летняя девочки забеременели от работников отеля, в котором разместили сирот.