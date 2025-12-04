Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к справедливому распределению рисков, связанных с использованием замороженных российских активов для помощи Украине, среди всех стран Евросоюза. В своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung он подчеркнул, что финансовые риски должны делиться пропорционально экономическим возможностям каждой страны-члена.

Мерц отметил, что этот принцип необходимо сначала закрепить политически, а затем обеспечить юридически обязывающими документами. Он выразил понимание позиции Бельгии, на чьей территории находится значительная часть замороженных средств, отметив, что одна страна не должна нести непропорциональное бремя.

Канцлер призвал к немедленному началу конкретных переговоров по юридическим механизмам, подчеркнув срочность вопроса. По его словам, решительные действия ЕС в этой сфере станут проверкой европейского суверенитета.

Медведев предупредил ЕС о последствиях хищения российских активов

Мерц убеждён, что именно Европа, а не третьи страны, должна определять судьбу финансовых ресурсов России, замороженных в рамках её правовой системы и в её валюте, поскольку это решение определит будущее Европы.