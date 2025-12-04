Украина оказалась на пороге демографического коллапса
Украина движется к демографической катастрофе на фоне потерь ВСУ, отъезда миллионов людей из страны и низкой рождаемости, рассказало Reuters. По оценке демографов, на каждое рождение в стране приходится около трех смертей.
По данным украинского Института демографии, население Украины, составлявшее 42 миллиона человек до 2022 года, сократилось до менее чем 36 миллионов человек. По оценкам демографов, «коллапс набирает обороты» и к 2051 году этот показатель упадет до 25 миллионов.
По оценкам международных исследователей за 2024 год, на Украине зафиксированы как самые высокие показатели смертности, так и самые низкие показатели рождаемости в мире. В каждом регионе Украины смертность превышает рождаемость.
По оценкам украинского правительства, средняя продолжительность жизни мужчин на Украине сократилась с 65,2 до 57,3 года. У женщин этот показатель снизился с 74,4 до 70,9 года.
Директор одной из украинских школ рассказала, что в стране сокращается количество первоклассников, а около десяти процентов выпускников школ, в основном мальчики, уезжают за границу.
По мнению экспертов и политиков, Украине понадобятся миллионы людей, чтобы восстановить разрушенную экономику и реализовать желаемую оборонную политику.
Reuters подчеркивает, что Украина, население которой в 2001 году превышало 48 миллионов человек, столкнулась с демографическим спадом задолго до конфликта: миллионы граждан покинули страну, спасаясь от экономических проблем и разгула коррупции.
В прошлом году Киев представил демографическую стратегию до 2040 года. Ее цель - предотвращение дальнейшей эмиграции и возвращение украинцев из-за рубежа, в том числе путем улучшения жилищных условий, инфраструктуры и образования, а также привлечения иммигрантов из других стран на свободные рабочие места.