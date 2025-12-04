Украина движется к демографической катастрофе на фоне потерь ВСУ, отъезда миллионов людей из страны и низкой рождаемости, рассказало Reuters. По оценке демографов, на каждое рождение в стране приходится около трех смертей.

© DmyTo/iStock.com

По данным украинского Института демографии, население Украины, составлявшее 42 миллиона человек до 2022 года, сократилось до менее чем 36 миллионов человек. По оценкам демографов, «коллапс набирает обороты» и к 2051 году этот показатель упадет до 25 миллионов.

По оценкам международных исследователей за 2024 год, на Украине зафиксированы как самые высокие показатели смертности, так и самые низкие показатели рождаемости в мире. В каждом регионе Украины смертность превышает рождаемость.

По оценкам украинского правительства, средняя продолжительность жизни мужчин на Украине сократилась с 65,2 до 57,3 года. У женщин этот показатель снизился с 74,4 до 70,9 года.

Директор одной из украинских школ рассказала, что в стране сокращается количество первоклассников, а около десяти процентов выпускников школ, в основном мальчики, уезжают за границу.

По мнению экспертов и политиков, Украине понадобятся миллионы людей, чтобы восстановить разрушенную экономику и реализовать желаемую оборонную политику.

Reuters подчеркивает, что Украина, население которой в 2001 году превышало 48 миллионов человек, столкнулась с демографическим спадом задолго до конфликта: миллионы граждан покинули страну, спасаясь от экономических проблем и разгула коррупции.

В прошлом году Киев представил демографическую стратегию до 2040 года. Ее цель - предотвращение дальнейшей эмиграции и возвращение украинцев из-за рубежа, в том числе путем улучшения жилищных условий, инфраструктуры и образования, а также привлечения иммигрантов из других стран на свободные рабочие места.