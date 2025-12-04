Громкие скандалы вокруг главы Пентагона Хегсета: что пишут зарубежные СМИ

Главный независимый наблюдательный орган Пентагона установил, что министр обороны США Пит Хегсет нарушил протоколы безопасности и поставил под угрозу американские войска, сообщает The Washington Post. По мнению инспекторов, Хегсет нарушил правила, используя «персональное устройство для передачи конфиденциальной оперативной информации в несекретном приложении».

Осведомленные источники The Washington Post рассказали, что отчет генерального инспектора Министерства обороны США будет опубликован 4 декабря. Вероятно, документ осветит проблему, которая «преследует Хегсета большую часть его пребывания в должности».

Расследование было инициировано на двухпартийной основе высшими руководителями Комитета Сената США по вооруженным силам. Весной газета The New York Times сообщила, что Хегсет отправлял подробную информацию об ударах США по позициям йеменских хуситов в групповой чат в одном из мессенджеров. По данным газеты, в чате состояли жена Хегсета, его брат и адвокат.

По словам источников NYT, информация, которой делился Хегсет, включала расписание полетов истребителей F/A-18, наносивших удары по хуситам. Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл называл материал газеты фейком.

В начале декабря Парнелл заявил, что проверка, проведённая генеральным инспектором, «полностью оправдывает» министра.

«[Она] доказывает то, что мы знали с самого начала: никакая секретная информация не передавалась. Этот вопрос решен, и дело закрыто», - подчеркнул Парнелл.

Один из чиновников объяснил WP, что информация, отправленная Хегсетом, изначально действительно была засекречена. Но, будучи министром обороны, Хегсет имеет право рассекречивать практически любую информацию, касающуюся министерства, по своему усмотрению. Исключение - секреты, связанные с ядерной сферой.

Источники ABC News сообщили, что генеральный инспектор в конечном итоге установил, что, хотя Хегсет и нарушил протоколы своего ведомства, он не нарушил закон. Эксперты по классификации и секретности, говорившие с ABC News, сошлись во мнении, что министр обороны США имеет широкие полномочия по рассекречиванию информации о военных операциях.

Эксперт Том Блэнтон, выступающий против «ненужного засекречивания», заявил, что исторически подобные записи обычно рассекречивались только после завершения военной операции и только в том случае, если должностные лица знали, что в будущем они не нанесут аналогичный удар.

В то же время конгрессмен Шри Танедар (демократ от Мичигана) пригрозил Хегсету импичментом, сообщает Axios. Издание отмечает, что Танедар ссылается на скандалы с мессенджером и ударами по предполагаемому венесуэльскому наркосудну. Однако лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис уже отверг возможность попытки импичмента Хегсета.

Журнал Newsweek сообщил со ссылкой на Associated Press, что Пентагон знал о выживших после сентябрьского удара США по судну в Карибском море, предположительно перевозившему наркотики, но американские войска все равно провели вторую атаку. Остаётся неясным, кто одобрил эти удары и играл ли Хегсет какую-либо роль в этом, сообщил один из источников AP.