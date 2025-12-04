Алиев передал привет Стармеру и рассказал о новом формате дружбы с Лондоном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о новой странице сотрудничества с Великобританией в оборонной сфере.

О новом формате дружбы с Лондоном лидер постсоветской республики заявил во время встречи с министром обороны Соединенного Королевства лордом Верноном Кокером, передает агентстуо Report.

«Глава государства, говоря об открытии новой страницы в сотрудничестве двух стран в сфере оборонной промышленности, расценил это как показатель взаимного доверия», — приводит агентство слова Алиева во время переговоров. О каких именно шагах идет речь — не уточняется.

Алиев в ходе встречи также принял приветствия от премьер-министра Соединенного королевства Кира Стармера и также просил передать привет главе британского кабмина. Кокер же заявил, что отношения между Баку и Лондоном основаны на дружбе и доверии.

В сентябре Великобритания повысила уровень отношений с Азербайджаном до стратегического партнерства. Это произошло после визита британского министра по делам Европы Стивена Доути к Ильхаму Алиеву.