Стало известно, почему страна ЕС решила отказаться от помощи Украине

Италия меняет стратегию по Украине на фоне ослабления единой позиции НАТО и пересмотра подходов других европейских государств. Об этом заявил News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что власти до конца года примут декрет о продолжении оказания помощи Украине. Позднее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что решение участвовать в программе НАТО по закупке оружия для Украины было «преждевременным» и выразил надежду, что будет достигнуто мирное соглашение, и вооружение не понадобится.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обратил внимание на то, что позиции «партии войны», в которую входит Великобритания, Франция и Германия, постепенно ослабевают.

«Еще несколько дней назад Рим говорил, что готов поставлять из вооружения для Киева только транспортные средства, а сейчас уже ничего. Помимо итальянцев, свои взгляды пересматривает и Финляндия», — заметил парламентарий.

При этом он уверен, что заявления главы Белого дома Дональда Трампа о переговорах в Москве могут привести к тому, что ряд стран предпримут шаги по налаживанию отношений с Россией.

«[Конфликт] продолжается только благодаря поставкам вооружения. И РФ противостоит не только Украине, но и всем странам НАТО. В случае сокращения таких поставок, конфликт завершится очень быстро», — констатировал Чепа.

Напомним, что 2 декабря в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. С американской стороны, помимо Уиткоффа, присутствовал зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Комментируя встречу, Трамп отметил, что у его представителей сложилось впечатление, что российский лидер хотел бы «положить конец войне». Однако глава Белого дома не стал прогнозировать, к каким результатам приведут проведенные в Москве переговоры.