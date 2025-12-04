Украинские власти сообщили о приостановке работы ТЭЦ

Назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о приостановке деятельности Херсонской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Без тепла, по его данным, остались свыше 40,5 тысячи абонентов.

«Работа Херсонской ТЭЦ приостановлена, - написал Прокудин в своем телеграм-канале. - Без тепла остались 470 домов, свыше 40,5 тысячи абонентов».

Власти будут рассматривать варианты альтернативного теплоснабжения домов, которые «были подключены к ТЭЦ».

Херсонская область - регион РФ, область вошла в ее состав по итогам референдума в сентябре 2022 года.