Народный депутат Украины Марина Безуглая заявила, что ситуация на фронте критически ухудшается. По ее словам, город Покровск «уже фактически захвачен» российскими войсками, а Мирноград «находится в полном кольце окружения».

Также, как утверждает депутат, российские силы приближаются к Запорожью и давно проникли в Константиновку. В связи с этим Безуглая призвала к кадровым решениям в вооруженных силах Украины, потребовав уволить главнокомандующего Александра Сырского и провести полный аудит в армии.

Касаясь дипломатических процессов, нардеп выразила уверенность, что текущие мирные переговоры не принесут результата. По ее оценке, «мира не будет еще ни один год».

Заявление было сделано на фоне напряженных оборонительных боев на востоке Украины. Официального комментария от Генштаба ВСУ на эти утверждения пока не поступало.