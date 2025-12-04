Точка в украинском конфликте уже поставлена, и в нем победила Россия. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор, пишут «Аргументы и факты».

По его мнению, победа России стала очевидна после того как российские военные взяли под контроль Красноармейск (украинское название Покровск) в Донецкой Народной Республике.

«Взятие Покровска Россией – это гибель украинской армии. Россия фактически разрушила сердце и логистическую инфраструктуру того, что снабжает и поддерживает то, что еще осталось на восточноукраинском направлении», – констатировал Дуглас Макгрегор.

Он посоветовал оставшимся в живых украинским солдатам сдаться, иначе их ждет впереди только смерть.

Первого декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Красноармейска (ДНР) и Волчанска в Харьковской области. По словам бойцов штурмового подразделения группировки войск «Центр», участвовавших в освобождении Красноармейска, российские военные застали врасплох подразделения Вооруженных сил Украины в городе и у них «началась конкретная паника».