Обзор иноСМИ: новый «антироссийский» флот и «сложный выбор Трампа»

Европарламент отменил визит своих депутатов на Украину

Делегация Европарламента отменила запланированный визит в Киев после того, как украинские власти выступили против присутствия в группе крайне правого немецкого политика. По данным Politico, члены Европарламента из Комитета по безопасности и обороне должны были отправиться на Украину 1 декабря. Однако украинские чиновники выразили обеспокоенность по поводу «безопасности» из-за включения в состав делегации Ханса Нойхоффа, члена партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Нойхофф несколько раз посещал Россию в последние годы, в том числе Сочи в прошлом месяце.

Ранее евродепутат заявлял, что любой мирный план по украинскому кризису должен быть направлен на устранение «коренных причин» конфликта и что Украина должна отказаться от идеи членства в НАТО. Его позиция, по мнению многих, отражает позицию Кремля. В беседе с Politico Нойхофф подчеркнул, что он «строго нейтрален». В то же время он раскритиковал подход ЕС по превращению Украины в «стального дикобраза», назвав это «серьезной стратегической ошибкой», которая наносит ущерб отношениям блока с Москвой. Депутат обратился к спикеру Европарламента Роберте Метсоле с просьбой направить жалобу в Киев на угрозу отказать ему во въезде. Он также защищает свое решение не выходить из состава делегации (это не позволило остальным ее членам отправиться в Киев).

Британия и Норвегия создадут совместный флот против России

Великобритания и Норвегия готовы подписать «историческое оборонное соглашение», сообщает The Independent. Соглашение предусматривает создание объединенного военно-морского флота, цель которого - отслеживание российских подлодок в Северной Атлантике. Главной задачей этой инициативы в Лондоне и Осло называют защиту критически важных подводных кабелей. Министерство обороны Британии заявляет о 30-процентном росте количества российских судов в местных водах за последние два года. «Соглашение Лунна-Хаус», названное в честь базы на Шетландских островах, подкреплено сделкой между Лондоном и Осло по поставке военных кораблей на сумму десять миллиардов фунтов стерлингов, подписанной в сентябре.

Фрегаты типа 26, которые будут построены на верфи BAE Systems в Глазго, войдут в состав флота, состоящего из как минимум 13 противолодочных кораблей обеих стран. Не менее пяти кораблей будут норвежскими. Предполагается, что эти корабли будут следить за перемещениями российских сил в водах между Гренландией, Исландией и Британией. Соглашение также позволит Лондону присоединиться к норвежской программе по разработке базовых кораблей для беспилотных систем поиска мин и подводной войны. Британские морпехи пройдут в Норвегии подготовку к боевым действиям в условиях минусовых температур. Страны проведут совместные военные игры и «возглавят процесс внедрения автономных систем НАТО на Крайнем Севере». Британский флот также примет на вооружение усовершенствованные норвежские морские ударные ракеты, способные поражать корабли на дальности более 60 километров.

Количество переговоров по Украине достигло максимума

Всего две недели назад президент США Дональд Трамп установил для Украины крайний срок - День благодарения (27 ноября) - для заключения мирного договора с Россией. Теперь, по-видимому, ему придется подождать - может быть, несколько недель, а может быть, и до четвертой годовщины конфликта в конце февраля 2026 года, пишет The New York Times. Надежда на некоторый прогресс сохраняется. Однако президент РФ Владимир Путин на этой неделе вновь дал понять, что не отступит от своих жестких требований, и посланники Трампа не смогли добиться прорыва в ходе пятичасовой встречи в Кремле.

Это ставит Трампа перед сложным, но привычным выбором. Окажет ли он еще большее давление на Украину? Или дистанцируется от конфликта, как уже обещал сделать? Или изменит курс и возобновит широкомасштабную военную помощь Украине? Хотя многие наблюдатели ожидали, что Трамп в итоге потеряет интерес к попыткам остановить конфликт, в последние недели он лишь удвоил свои усилия. Американские чиновники утверждают, что за последние несколько недель было проведено больше переговоров по украинскому кризису, чем за последние три года. Пятичасовая встреча 2 декабря стала шестой и самой продолжительной встречей Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффым в этом году.

Британские корабли получат стелс-ракеты Stratus

Министерство обороны Британии подтвердило, что фрегаты типа 26 City будут вооружены ракетой Stratus, две версии которой разрабатываются в рамках программы «Перспективное крылатое/противокорабельное оружие», пишет TWZ. Эта ракета призвана усилить возможности Королевского ВМС по атаке наземных целей и борьбе с надводными целями с начала 2030-х годов. Однако пока ВМС Британии планируют использовать только малозаметную (скрытную) дозвуковую версию этой ракеты, а не сверхзвуковую.

Ракеты Stratus разрабатываются в рамках инициативы FC/ASW, изначально англо-французского проекта, к которому впоследствии присоединилась Италия. В своей окончательной конфигурации TP15/Stratus LO имеет малозаметный планёр, а общая компоновка корпуса и четырех угловатых хвостовых килей очень напоминает существующую крылатую ракету Storm Shadow - один из видов оружия, которое новая ракета призвана заменить. Крылья новой ракеты отличаются от крыльев Storm Shadow, они значительно шире. Сообщается, что при запуске с корабля дальность полета Stratus LO составит около тысячи километров, а полет будет осуществляться на высокой дозвуковой скорости.

Расследование мошенничества в ЕС

Гендиректор Еврокомиссии по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива Стефано Саннино покинул свой пост, сообщает Politico. Ранее он был задержан бельгийскими властями в рамках расследования дела о мошенничестве. Бельгийская полиция, действуя по запросу Европейской прокуратуры, провела обыски и задержала Саннино, бывшего генерального секретаря Европейской службы внешних связей.

В свете обвинений, выдвинутых Европейской прокуратурой, Саннино «взял отпуск до конца года, после чего выйдет на пенсию, как и планировалось». Саннино, как и бывший главный дипломат ЕС Федерика Могерини, задержанная по тому же делу, были освобождены из-под стражи после нескольких часов допроса. Уголовное расследование началось после заявлений, что Европейская служба внешнеполитических ведомств и Колледж Европы (престижная школа послевузовского образования для еврократов) в 2021 и 2022 годах незаконно использовали бюджетные средства ЕС.