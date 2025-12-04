Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что урегулирование конфликта на Украине будет "трудно переварить", особенно украинцам, и призвал не рассчитывать на "идеальный" для бывшей советской республики мир.

"Многим из нас будет трудно это переварить, но помните, что для украинцев это будет еще труднее", - цитирует финского президента издание Ilta-Sanomat.

Стубб указал на то, что финнам стоит изменить свое мышление по поводу окончания конфликта и не надеяться на идеальный для Киева мир.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал готовиться к миру и заявил, что урегулирование вряд ли будет на "справедливых" для Украины условиях.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что глава российского государства Владимир Путин хотел бы положить конец конфликту на Украине.