Международные отношения России сегодня: недооценка Запада и уникальная история с Индией

Запад совершает ошибки и недооценивает сопротивляемость России, а с Индией развивается уникальная история сотрудничества. Что происходит в международных отношениях сегодня, 4 декабря, разбирался «Рамблер».

Глобальное противостояние России и Запада

Запад несколько раз добивался фактического разрушения России в промежутке всего в 74 года, однако сейчас глобальное противостояние вышло на новый уровень и внутренняя ситуация в стране совершенно иная. Об этом рассказал, отвечая на вопросы читателей издания «Военное дело», политолог и историк Ростислав Ищенко.

Он обратил внимание, что в критические для России/СССР моменты, и в 1917 году, и в 1991 году, население считало Запад передовым, а свою страну отсталой, а руководство допускало ошибки в управлении. Сейчас же эти причины отсутствуют, при этом ошибки допускают именно на Западе.

«Поэтому, находясь изначально, после 90-х, в слабой позиции, Россия последовательно выигрывает раунд за раундом», - констатировал эксперт.

Уникальная история отношений с Индией

Отношения между Россией и Индией - уникальны, и сейчас сотрудничество развивается по многим направлениям. Об этом в преддверии визита в Дели рассказал в интервью индийским журналистам президент РФ Владимир Путин.

«Я даже не говорю об истории наших отношений, потому что эта история носит уникальный характер», - заявил Путин в интервью, отрывки из которого приводит журнал India Today.

По данным издания, ожидается, что во время предстоящей встречи лидеры России и Индии обсудят сотрудничество в области обороны, в ядерной энергетике, а также «стратегические разработки в Индо-Тихоокеанском регионе и закупки Индией энергоносителей на фоне ужесточения санкций США».

Напомним, что президент России Владимир Путин посетит Индию с 4 по 5 декабря по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. Агентство Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с данным вопросом», сообщило о том, что в ходе переговоров Индия планирует обсудить закупку российских истребителей Су-57 и усовершенствованной версии систем противоракетной обороны С-500.