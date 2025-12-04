В Евросоюзе заговорили о новом плане по Украине

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил создать собственный план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Politico.

По мнению Кубилюса, в плане урегулирования конфликта Европа все это время отставала от президента США Дональда Трампа, но это нужно исправить. Как предложил еврокомиссар, Евросоюз должен разработать собственный план для урегулирования конфликта на Украине, а также «стать независимым и готовым занять сильную позицию в геополитических событиях».

«Каждые шесть месяцев мы получаем новые планы, и, в каком-то смысле, я чувствую, что мы ждем, какие планы Вашингтона поступят в этом году. Эти планы должны также поступить из Брюсселя или Берлина. <...> У нас должна быть возможность обсудить два плана: один европейский, а другой, возможно, подготовленный нашими американскими друзьями», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что США предложили разбить 28 пунктов мирного плана по Украине «на четыре пакета».