Раскрыты подробности звонка Трампа лидерам ЕС после саммита на Аляске

Министр финансов США Скотт Бессент рассказал подробности звонка президента Дональда Трампа европейским лидерам сразу после возвращения с саммита с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

Бессент в интервью Fox News отметил, что поездка на Аляску продлилась всего один день, перелет занял около 20 часов. Остальные члены кабмина — госсекретарь Марко Рубио, секретарь Говард Лютник и глава Минфина — были полностью вымотаны.

После приземления на базе Эндрюс Трамп отметил, что в Европе уже утро и предложил начать звонить европейским лидерам. В результате чиновники сидели на взлетной полосе еще два часа, пока президент звонил.

На Аляске 15 августа состоялись переговоры президентов РФ и США. Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Лидеры обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что саммит на Аляске открыл новые перспективы в российско-американских отношениях. Поступок Путина на Аляске удивил планету.