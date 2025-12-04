Раскрыты последствия от конфискации ЕС активов России

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что осуществление идеи Еврокомиссии по конфискации российских активов грозит негативными последствиями для всей европейской финансовой системы. Его слова приводит РИА Новости.

Картайзер подчеркнул, что конфискация российских активов сильно ударит по финсистеме ЕС.

«Санкции против России — одна из ключевых причин индустриального упадка Европы. Полный отказ от диалога с Россией продолжает ослаблять международные позиции Европы. Как же тогда объяснить такую линию поведения?» — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал воровством возможную конфискацию российских активов, находящихся в Европе. Он подчеркнул, что правительство страны уже формирует пакет ответных мер на случай, если это произойдет.