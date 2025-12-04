В Финляндии накалились споры о цене присоединения к Североатлантическому альянсу.

Через два года после вступления в НАТО в политическом и экспертном поле звучат оценки, что курс, выбранный Хельсинки, оборачивается для страны тяжёлыми издержками. Об этом пишут авторы ряда медиа и телеграм-каналов, обсуждая экономические и политические последствия.

По распространяемым оценкам, отказ от нейтрального статуса в 2023 году осложнил отношения с Россией, с которой Финляндия много лет сохраняла устойчивые торговые и туристические связи. Закрытие восточной границы, на которое Хельсинки пошли позже, ударило по приграничным территориям: в публикациях отмечают спад в торговле и сокращение турпотока, что особенно заметно в Иматре и Лапеенранте, передает «Царьград».

Президент Финляндии заявил о последнем шансе для Запада

Дополнительные расходы появились после размещения инфраструктуры НАТО и роста оборонного бюджета. На фоне этих процессов в стране фиксируют падение деловой активности в ряде районов и обострение дискуссий о том, насколько оправдано текущее распределение финансовых нагрузок.

Новый виток обсуждений вызвали сообщения о том, что США ожидают от Финляндии участия в будущих гарантиях безопасности для Украины. По версии ряда телеграм-каналов, речь идёт о возможных обязательствах в рамках разрабатываемых мирных предложений. В Хельсинки такие требования встретили критически: министр иностранных дел Петтери Орпо заявил, что Финляндия не может давать односторонних гарантий и напомнил о наличии более крупных игроков в Европе.

В медийном поле обсуждают и позицию Вашингтона, а также реакцию отдельных аналитиков, утверждающих, что вступление в НАТО автоматически втянуло финскую сторону в более широкий круг обязательств. Согласно этим оценкам, Хельсинки теперь вынуждены учитывать риски, связанные с размещением военной инфраструктуры и общим курсом альянса.

Официальные структуры Финляндии пока ограничиваются комментариями о необходимости следовать действующим обязательствам и оценивать все предложения в рамках национальной безопасности. Спор в стране продолжается и во многом отражает трансформацию внешнеполитического курса, начавшуюся в 2023 году.