Раскрыто, как Евросоюз оценивает свое участие в мирных предложениях по Украине

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые инициативы ЕС по урегулированию украинского конфликта рассчитаны на усиление позиций Киева на переговорах. По её словам, предложенные меры позволяют Украине одновременно защищать себя и участвовать в диалоге «с позиции силы».

Как отметила глава ЕК, Брюссель предлагает Киеву решения, связанные с поддержкой бюджета и укреплением оборонной промышленности. Эти заявления прозвучали на фоне продолжающихся обсуждений международных мирных инициатив.

В конце ноября Белый дом сообщил о собственном предложении по урегулированию. Зарубежные СМИ приводили его предполагаемые параметры: переход Донбасса под контроль Москвы, признание Крыма и Донбасса российскими, заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение украинской армии вдвое, а также запрет на размещение иностранных войск и вооружений, способных наносить удары по территории России.

В Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, где обсуждали возможные поправки к американскому плану. Обсуждение касалось численности украинских войск, статуса Запорожской АЭС, условий размещения сил НАТО и вопросов территориального контроля.

Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что американский вариант может лечь в основу будущих договорённостей, однако каждый пункт требует детальной проработки. Он отметил, что ситуация на фронте для России «в целом комфортна» и способствует достижению целей спецоперации, но при этом Москва остаётся открытой для переговоров.

2 декабря в Кремле состоялась встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Переговоры продолжались более пяти часов. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, стороны обсуждали не формулировки, а общую концепцию американского плана. Компромисс пока не найден, а детали договорённости участники решили не раскрывать.