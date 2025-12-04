Стало известно, что Италия изменила позицию по закупкам оружия для Украины

Заявления министра иностранных дел Италии Антонио Таяни указали на корректировку курса правительства Джорджи Мелони по украинскому направлению. Об этом пишет Bloomberg, связывая изменения с бюджетными ограничениями и разногласиями внутри правящей коалиции.

По словам Таяни, участие Рима в программе НАТО по закупке американского вооружения для Киева сейчас выглядит «преждевременным». Он отметил, что на фоне продолжающихся переговоров о перемирии подобные закупки могут потерять смысл: «Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится».

Италия выходит из программы закупок вооружений у США для Украины

Осенью Италия после периода колебаний заявляла о готовности присоединиться к инициативе Priority Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой США поставляют странам альянса оружие для дальнейшей передачи Украине. Однако нынешняя позиция Таяни отличается от заявлений европейских оборонных ассоциаций, призывающих продолжать наращивание производства, даже если перспектива прекращения огня приблизится.

Украина, в свою очередь, оценивает дополнительные потребности в вооружении примерно в $1,2 млрд для зимнего периода. По данным генсека НАТО Марка Рютте, в программе участвуют около двух третей стран альянса.

Ранее сообщалось, что Европейский союз может столкнуться с периодом глубокой и опасной нестабильности в ближайшие годы. Об этом заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, комментируя роль Брюсселя в урегулировании украинского конфликта. По словам политика, ЕС рискует быть отодвинутым от переговорного процесса и получить уже готовый результат российско-американских договорённостей. Он отметил, что отсутствие участия в ключевых дискуссиях ставит под угрозу будущее Евросоюза и может изменить конфигурацию трансатлантических отношений, включая взаимодействие внутри НАТО.